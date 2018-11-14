17 Yaşındaki Genç Kızın Dantelli İç Çamaşırı Giymesini Gerekçe Gösteren Mahkeme, Tecavüzcüyü Serbest Bıraktı

İrlanda'da bir mahkeme 17 yaşındaki genç kızın dantelli iç çamaşırı giymesini gerekçe göstererek tecavüzcü hakkında beraat kararı verdi. Kadınlar Twitter'da tepki göstererek #ThisIsNotConsent (#BuRızaDeğil) hashtag'i ile iç çamaşırlarının fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

KIZIN İÇ ÇAMAŞIRINI KANIT OLARAK KULLANDI

İrlanda'daki bir tecavüz olayında mahkemenin verdiği karar kadınları harekete geçirdi. Cork kentindeki mahkemede 17 yaşındaki bir genç kıza tecavüz eden 27 yaşındaki sapık, savunmasında genç kızın iç çamaşırını kanıt olarak kullandı.

RIZA UNSURU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savunma sırasında avukat Elizabeth O'Connell, jüriye genç kızın dantelli iç çamaşırı giymesinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek olayda rıza olduğunu ileri sürdü.

"DANTELLİ TANGA VARDI"

O'Connell "Bu kanıt kızın sanığa ilgi duyduğu ve biriyle buluşup, onunla birlikte olmaya açık olduğu ihtimalini gösteriyor. Kızın nasıl giyindiğine bakın, üzerinde dantelli bir tanga vardı" ifadelerini kullandı.

MAHKEME, SANIĞI HAKLI BULDU

Bunun üzerine 8 erkek ve 4 kadından oluşan mahkeme jürisi, genç kıza tecavüz ettiği iddiasını reddeden sanığın beraatine karar verdi.

KADINLAR AYAĞA KALKTI

Karar ülkede tepkilere yol açarken, Dublin Tecavüz Kriz Merkezi Başkanı Noeline Blackwell de bir kadının giyim şeklinin cinsel ilişkiye davet olarak görülmesi kararının kendilerini şaşırtmadığını söyledi.

Sosyal medya kullanıcıları da duruma sessiz kalmadı. Twitter'da #ThisIsNotConsent hashtag'i altında toplanan kadınlar, iç çamaşırının biçiminin rıza göstergesi olmadığı ve aleyhte delil olarak kullanılamayacağını belirtti.