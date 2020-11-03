İrlanda Büyükelçisi McGuinness Hatay'da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İrlanda Büyükelçisi McGuinness Hatay'da

03.11.2020 16:57 | Son Güncelleme: 03.11.2020 17:00
İrlanda Büyükelçisi McGuinness Hatay'da

İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti.

İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Başkan Savaş, Suriye'de yaşanan savaştan dolayı bölgede 9 yıldır insanlık dramı yaşandığını belirterek, "Maalesef Birleşmiş Milletler dahil burayla ilişki kuran devletler soruna yüzeysel bakıyor" dedi.

İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Büyükelçi McGuinness, bölgede yaşanan sorunları yerinde görmenin ve tespit etmenin daha faydalı olacağını belirtti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise bölgede yaşanan sorunlara yerel yönetimler olarak anne şefkati ile yaklaştıklarını belirterek, "Devletler ve hükümetler baba gibidir. Yerel yönetimler ise anne gibidir. O yüzden de biz meselelere anne şefkati ile yaklaşıyoruz. Maalesef Birleşmiş Milletler dahil burayla ilişki kuran devletler soruna yüzeysel bakıyor. Suriye'nin ana damarı patlamış ve bu bölgede akan kan tüm bölgeyi olumsuz etkiliyor. Yanı başımızda yaşanan savaştan dolayı bu bölgede 9 yıldır insanlık dramı yaşıyor" dedi.

Suriye'deki durumun siyasi istikrarsızlığı da beraberinde getirdiğini belirten Başkan Lütfü Savaş, "Siyasi istikrarsızlıktan dolayı kırsal bölgelerden kent merkezlerine göç yaşanıyor. Bu da beraberinde fakirleşmeyi getiriyor. Mısır'da, Libya'da, Filistin'de ve Irak'ta olduğu gibi iç kargaşalar bitmeyecek ve Avrupa ve Amerika'ya daha fazla göç yaşanacak. Bugüne kadar AB, BM ve ABD'nin aldığı önlemler pansuman gibiydi ancak daha kalıcı önlemler alınmalıydı. Çok iyi önlemler alınmadığı sürece göç dalgası artarak devam edecektir" dedi. - HATAY

İrlanda Büyükelçisi McGuinness Hatay'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kosova Büyükelçisi Turgutlu'da park açılışına katıldı
Kosova Büyükelçisi Turgutlu'da park açılışına katıldı
- Kuveyt Büyükelçisi El Zawawi Şanlıurfa'da
- Kuveyt Büyükelçisi El Zawawi Şanlıurfa'da
Hatay'da patlama (6)
Hatay'da patlama (6)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şafak Sezer Hande Demir Gökhan Alkan Şeyma Subaşı
Spor Falcao Adem Ljajic Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İrlanda Büyükelçisi McGuinness Hatay'da - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 17:01:36. #1.15#
title