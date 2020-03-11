Irkçılık suçlamasının ardından Saudi Aramco'dan 'hijyen kutusu giydirilmiş çalışan' özrü
Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco binası içerisinde bir çalışanın, temizlik jeli dağıtırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şirket özür diledi
11.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:30
Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco binası içerisinde bir çalışanın, temizlik jeli dağıtırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şirket özür diledi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kökeni Güneydoğu Asya ülkesi olduğu sanılan bir çalışanın üzerine geçirilen kutunun üzerinde el temizleyici yazıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com