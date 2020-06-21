Irkçılık karşıtı gösteriler dördüncü haftasında devam etti (2)
Protesto gösterisinden görüntüler Slogan atılması Protestocularla bir sürücü arasında yaşanan gerginlik Sürücünün "tehlikeli araç kullanma" suçuyla gözaltına alınması Protestocuların polisle tartışması LONDRA -İngiltere'de başkent Londra ve birçok şehirde ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi.
21.06.2020 22:29 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:49
Protesto gösterisinden görüntüler
Slogan atılması
Protestocularla bir sürücü arasında yaşanan gerginlik
Sürücünün "tehlikeli araç kullanma" suçuyla gözaltına alınması
Protestocuların polisle tartışması LONDRA -İngiltere'de başkent Londra ve birçok şehirde ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi. Londra'da öğle saatlerinde Hyde Park'ta toplanan göstericiler, Downing Sokağı 10 Numara'ya doğru yürüyüşe geçti.
Kaynak: AA