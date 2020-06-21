Irkçılık karşıtı gösteriler dördüncü haftasında devam etti (2) Protesto gösterisinden görüntüler Slogan atılması Protestocularla bir sürücü arasında yaşanan gerginlik Sürücünün "tehlikeli araç kullanma" suçuyla gözaltına alınması Protestocuların polisle tartışması LONDRA -İngiltere'de başkent Londra ve birçok şehirde ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi.

Protesto gösterisinden görüntüler Slogan atılması Protestocularla bir sürücü arasında yaşanan gerginlik Sürücünün "tehlikeli araç kullanma" suçuyla gözaltına alınması Protestocuların polisle tartışması LONDRA -İngiltere'de başkent Londra ve birçok şehirde ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi. Londra'da öğle saatlerinde Hyde Park'ta toplanan göstericiler, Downing Sokağı 10 Numara'ya doğru yürüyüşe geçti. Kaynak: AA