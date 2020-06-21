Irkçılık karşıtı gösteriler dördüncü haftasında devam etti Protesto gösterisinden görüntüler Slogan atılması LONDRA -İngiltere'de başkent Londra ve birçok şehirde ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi.

Protesto gösterisinden görüntüler Slogan atılması LONDRA -İngiltere'de başkent Londra ve birçok şehirde ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi. Londra'da öğle saatlerinde Hyde Park'ta toplanan göstericiler, Downing Sokağı 10 Numara'ya doğru yürüyüşe geçti. Kaynak: AA