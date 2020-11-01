Irkçılık karşıtı göstericilere polis müdahalesi - NEW
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Irkçılık karşıtı göstericilere polis müdahalesi - NEW

01.11.2020 21:32 | Son Güncelleme: 01.11.2020 21:37

ABD'nin New York kentinde, polis, Trump destekçileriyle karşı karşıya gelmemesi için ırkçılık karşıtı göstericilerin yürüyüşüne müdahale etti.

ABD'nin New York kentinde, polis, Trump destekçileriyle karşı karşıya gelmemesi için ırkçılık karşıtı göstericilerin yürüyüşüne müdahale etti. Zaman zaman arbede yaşanan protestoda, polis bazı göstericileri gözaltına aldı.

Irkçılık karşıtı göstericilere polis müdahalesi - NEW
Irkçılık karşıtı göstericilere polis müdahalesi - NEW
Irkçılık karşıtı göstericilere polis müdahalesi - NEW
Irkçılık karşıtı göstericilere polis müdahalesi - NEW

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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