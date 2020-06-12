Irkçılık karşıtı eylemlerde "hakarete uğradığını" savunan Fransız polisi, kelepçelerini yere...
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BBC

Irkçılık karşıtı eylemlerde "hakarete uğradığını" savunan Fransız polisi, kelepçelerini yere...

Irkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemlerde "hakarete uğradığını" savunan Fransız polisi, ülke genelinde kelepçelerini yere bırakarak eylem yaptı.

Irkçılık karşıtı eylemlerde
12.06.2020 18:02 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:35

Irkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemlerde "hakarete uğradığını" savunan Fransız polisi, ülke genelinde kelepçelerini yere bırakarak eylem yaptı.

Cuma günü Fransa genelinde yapılan eylemlerde en fazla katılım, Paris'te görüldü. Eylemden sonra polis, Paris'in merkezindeki Champs-Élysées caddesinde kornalarını çalarak ilerledi.

Polisler, Minneapolis polisinin George Floyd'u gözaltına alırken aşırı şiddet uygulaması sonucu ölmesiyle Fransa'daki polislerin uygulamaları arasında paralellik olmadığını savundu.

Floyd'un öldürülmesi sonrası ABD'de başlayan protestolar, tüm dünyada ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protesto gösterileri düzenlenmesine yol açmıştı.

Fransa'da polisin siyahlar başta olmak farklı kökenlere sahip vatandaşlara karşı ırkçılık yaptığını ve azınlıklara yönelik aşırı şiddet uyguladığını söyleyenler, geçen hafta sonu protesto gösterileri düzenlemişti.

Fransız hükümeti, Pazartesi günü "chokehold" adı verilen, polisin gözaltı esnasında kişilerin boğazlarını sıkıca sardığı hareketsiz bırakma yöntemini yasakladı. Yasağı, İçişleri Bakanı Christophe Castaner duyurdu:

"Artık bu uygulama polis ve jandarma okullarında öğretilmeyecek. Bu, ciddi zararları olan bir uygulama. Kolluk kuvvetlerinin ırkçılık yapmasına sıfır tolerans göstereceğiz. Irkçılık yaptığına dair güçlü şüpheler bulunan polisler de görevden alınacak."

Eylem yapan polisler, bu sözlere ve "chokehold" uygulamasının yasaklanmasına da öfkeliydi.

Castaner, Perşembe günü polis sendikalarıyla da görüştü.


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Geçen hafta yapılan protesto gösterilerinde Fransızlar, 2016'da bir polis operasyonu sırasında öldürülen 24 yaşındaki siyah Fransız vatandaşı Adama Traore'yi de andı.

Polis, Mayıs ayı sonunda da 14 yaşındaki Gabriel isimli çocuğu, scooter çalmaya çalıştığı şüphesiyle gözaltına alırken ağır şekilde yaralamakla da suçlanıyor.

Irkılık karşıtları Cumartesi günü bir kez daha toplanarak merkezdeki Republique Meydanı'ndan Opera Binası'na yürüyecek. Poils ise bu yoldaki dükkanların kapalı kalması ve kepenklerin de kapatılması konusunda uyarı yaptı.

Polisler kelepçelerini yere bıraktı

Polis, Perşembe günü Paris, Lille, Rennes, Brodeaux, Toulouse başta olmak üzere birçok şehirde eylem yaptı. Eylemler Cuma günü de devam etti.

Paris'te Orly Havalimanı yakınlarında toplanan polisler, "hakarete uğradıklarını" söyleyerek kelepçelerini yere bıraktı.

Polis sendikasından Xavier Leveau, polisin "chokehold" yöntemini kullanması gerektiğini savundu.

Fransız AFP haber ajansına konuşan Leveau, "Kelepçelerken başı sabit tutmak çok önemlidir. Bunun George Floyd'un ölümünde kullanılan yöntemle hiçbir ilgisi yok" dedi:

"Kimseyi 8 dakika boyunca yere yatırıp tutmayacağız, sadece kelepçelemek için yere yatıracağız. Bunun yerine koyabileceğimiz bir teknik yok. Peki bugün ne yapacağız?

"Yapılan açıklamalara çok öfkeliyiz. Polis her şeyin şüphelisi konumuna koyuluyor, oysaki ülkemizde polis, ülke nüfusunun bir yansıması. İnsanlar polisin ırkçı olduğunu sanıyor. Oysaki ülkemizde her etnik gruptan insanlar var ve biz de hep birlikte gayet iyi çalışıyoruz."

Fransız polisini inceleyen bir kurumun yaptığı araştırmaya göre, 2019 boyunca Fransa'da polislere yönelik 1500 kez şikayet geldi. Bunun yarısından fazlası aşırı şiddet uygulandığına yönelik şikayetlerdi.

Fransa'da yayımlanan günlük gazete Le Parisien, internet sitesinde Cuma günü yapılan eylemleri anlattığı haberinde bir polisin şu sözlerine de yer verdi:

"Bu hükümet omurgasız. Sokaklara öfke dolu 20 bin kişiyi bıraktığınız anda hükümet polise sırtını dönüyor."

BBC

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