Irkçılığa karşı yüzlerini boyayarak sahaya çıktılar
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Irkçılığa karşı yüzlerini boyayarak sahaya çıktılar

10.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:26

- Irkçılığa karşı yüzlerini boyayarak sahaya çıktılar Irkçılığa tepkiler sürüyor Şanlıurfa'dan Başakşehir'e tam destek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile PSG arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık skandalına tepki gösteren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye...

- Irkçılığa karşı yüzlerini boyayarak sahaya çıktılar

Irkçılığa tepkiler sürüyor

Şanlıurfa'dan Başakşehir'e tam destek

ŞANLIURFA - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile PSG arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık skandalına tepki gösteren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, dikkat çekmek için yüzlerini siyaha boyayarak antrenman yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile Paris Saint-Germain arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık skandalına karşı tepkiler sürüyor. Karşılaşmanın 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekilmişti. Yaşanan ırkçılık skandalına tüm dünyada tepki gösterildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım oyuncaları da, Başakşehir'e yapılan ırkçılığa tepki amaçlı yüzlerini siyaha boyayarak antrenman çalışmaları gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım yönetimi ve oyuncuları, Başakşehir'e yapılan ırkçılığa karşı tepki göstererek, dikkat çekmek amacıyla sahaya yüzlerini boyayarak çıktıklarını ifade ettiler.

Irkçılığa karşı yüzlerini boyayarak sahaya çıktılar
Irkçılığa karşı yüzlerini boyayarak sahaya çıktılar
Irkçılığa karşı yüzlerini boyayarak sahaya çıktılar
Irkçılığa karşı yüzlerini boyayarak sahaya çıktılar
Irkçılığa karşı yüzlerini boyayarak sahaya çıktılar
Irkçılığa karşı yüzlerini boyayarak sahaya çıktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI

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