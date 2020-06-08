Irkçılığa Karşı Sokağa Dökülenler İstediklerini Alacak mı? George Floyd'un ölümünün ardından hak ve adalet isteyen Amerikalılar, seslerini duyurmak için sokağa döküldü.

George Floyd'un ölümünün ardından hak ve adalet isteyen Amerikalılar, seslerini duyurmak için sokağa döküldü. Georgetown Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Elif Andaç Jones'a göre, eğer bu noktada taleplerini net bir şekilde ortaya koyabilirlerse, protestolar da amacına ulaşmış olacak