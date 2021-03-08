Irkçı hakeme sezon sonuna kadar men
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Irkçı hakeme sezon sonuna kadar men

08.03.2021 19:38 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:42
Irkçı hakeme sezon sonuna kadar men

UEFA Etik ve Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında Başakşehir antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen hakem Sebastian Coltescu'yı sezon sonuna kadar men etti.

UEFA Etik ve Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında Başakşehir antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen hakem Sebastian Coltescu'yı sezon sonuna kadar men etti.

Paris Saint-Germain - Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçında, mücadelenin 4. hakemi Sebastian Coltescu, Başakşehir antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullanmıştı. UEFA Etik ve Disiplin Kurulu Rumen hakemin cezasının açıkladı ve Coltescu'nun sezon sonuna kadar maçlardan men edildiğini duyurdu. UEFA'dan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Sebastian Constantin Coltescu, 2020/21 sezonu veya 30 Haziran 2021 tarihine kadar hakemlikten men edilmiştir.

Sebastian Constantin Coltescu, 30 Haziran 2021'e kadar UEFA Hakemlik Servisi'nin vereceği eğitim programına katılacaktır.

Yan hakem Octavian Sovre'ye kınama cezası verilmiştir.

Yan hakem Octavian Sovre, 30 Haziran 2021'e kadar UEFA Hakemlik Servisi'nin vereceği eğitim programına katılacaktır.

Başakşehir Antrenörü Pierre Achille Webo'ya sportmenlik dışı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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