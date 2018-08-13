Irkçı Eylemlerin Yıl Dönümü Washington'u İkiye Böldü

- Irkçı eylemlerin yıl dönümü Washington'u ikiye böldü

WASHINGTON - ABD'nin Charlottesville kentinde yaşanan ırkçı protestoların 1'inci yıl dönümünde, başkent Washington'da protesto ve destek gösterileri düzenlendi.

Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde 1 yıl önce beyazların üstünlüğünü savunanların gösterileri sonrası ortaya çıkan şiddet olaylarının 1'incı yıl dönümünde, başkent Washington'da iki ayrı grup tarafından gösteriler düzenlendi. Beyazların üstün olduğu fikrini savunanlar geçen sene yaşanan ırkçı gösterileri desteklerken, muhalif protestocular ise ırkçılığa karşı çıkmak için bir araya geldi. İki grup Beyaz Saray önünde toplandı.

ABD polisinin iki grubu birbirinden uzak tutmak için güvenlik hatları oluşturduğu öğrenildi. Öte yandan, karşıt gruplar arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı ve polisin iki gruba da müdahale ettiği belirtildi. Gösterilerin hala devam ettiği aktarılırken, polisin Virginia'daki tren ve metro istasyonlarını kapatarak göstericilerin Beyaz Saray'a ulaşmasını engellediği öğrenildi.

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde 1 yıl önce beyazların üstünlüğünü savunanların gösterileri sonrası ortaya çıkan şiddet olaylarında bir kişi hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla kişi yaralanmıştı.