Irkçı Alman, Azerbaycan vatandaşının arabasını kundakladı Almanya'nın Köln kentinde bir büfe işleten Azerbaycan vatandaşı Vugar Askerov'un arabası ırkçı söylemlerde bulunan bir Alman tarafından yakıldı.

Almanya'nın Köln kentinde bir büfe işleten Azerbaycan vatandaşı Vugar Askerov'un arabası ırkçı söylemlerde bulunan bir Alman tarafından yakıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın önce büfenin duvarına yazı yazdığı, bir sonraki günde işyerinin önünde duran arabanın camlarını kırdıktan sonra kundakladığı görülüyor. Vugar Askerov yaptığı açıklamada saldırganın işyerinde diğer müşterileri rahatsız ettiğini dile getirerek, "Dışarı çıkması için rica ettim. Bundan rahatsız oldu, beni tehdit etmeye başladı. Bana 'sen kim oluyorsun da beni Almanya'dan kovuyorsun" dedi. Askerov, "Dışarı çıktı, yan taraftaki kahvenin önünde de insanlar vardı ve bütün yabancılara hepiniz ülkenize dönün diyerek küfürler etti, tehdit etti" şeklinde konuştu.

Saldırganı sakinleştirmeye çalıştıklarını fakat başarılı olamadıklarını söyleyen Askerov, "Otobüs şoförü polis çağırmak zorunda kaldı. Gelen polislerin yanında da aynı şeyleri yaptı. 'Bu Azerbaycanlıdır Azerbaycan'a geri dönmelidir. Yabancılar geri dönmelidir, burada kalmamaları lazım. Bizim ülkemizde bize yasak koyuyorlar' dedi" diye konuştu.

Polislerin buna rağmen bir şey yapmadıklarını belirten Askerov, "Bu sefer de gelip işyerinin duvarına 'Nazi Domuzları' yazıp ok çiziyor. Bunun için yine polis çağırdım. Görüntüleri gösterdim. Yasak koymama rağmen gelip buraya yazıyor dedim. Biz bir şey yaparız diyorlar ama yapmıyorlar" dedi.

Saldırganın bir hafta önce hazırlıklı bir şekilde arabayı kundakladığını dile getiren Askerov, "Hazırlıklı geliyor çantasında benzinle, iki şişe birisinde benzin diğeri boş onunla arabanın camlarını kırıyor. Yanında geçen vatandaşlarda hiçbir tepki vermiyorlar. Durdurabilirlerdi fakat durdurmuyorlar" diye konuştu. Irkçı saldırganın daha sonra bezin döküp arabayı yaktığını söyleyen Askerov, "Sabah saat 00.06'da yakıyor. Daha öncede ben burayı mahvedeceğim diyordu. Maksadı dükkanı yakmaktı. Arabadan başlıyor çünkü araba yanarsa dükkanda yanar. Polise görüntüleri verdik, neticede hiç bir şey yok bekliyoruz. Adam devletten geçiniyorsa zararımızı ödemeyeceğini söylediler. Bekliyoruz şuanda mağduruz" dedi.

Saldırganın yabancı düşmanı olduğunu söyleyen Askerov, "Polisin yanında bile yabancı düşmanlığı açıkça belliydi itiraf etti polis şahittir" diyerek sözlerine son verdi.

(Sinan Karamurat/İHA)

Kaynak: İHA