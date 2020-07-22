Irkçı Alman, Azerbaycan vatandaşının arabasını kundakladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Irkçı Alman, Azerbaycan vatandaşının arabasını kundakladı

Irkçı Alman, Azerbaycan vatandaşının arabasını kundakladı Almanya'nın Köln kentinde bir büfe işleten Azerbaycan vatandaşı Vugar Askerov'un arabası ırkçı söylemlerde bulunan bir Alman tarafından yakıldı.

22.07.2020 00:49 | Son Güncelleme: 22.07.2020 00:55

Irkçı Alman, Azerbaycan vatandaşının arabasını kundakladı

KÖLN - Almanya'nın Köln kentinde bir büfe işleten Azerbaycan vatandaşı Vugar Askerov'un arabası ırkçı söylemlerde bulunan bir Alman tarafından yakıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın önce büfenin duvarına yazı yazdığı, bir sonraki günde işyerinin önünde duran arabanın camlarını kırdıktan sonra kundakladığı görülüyor. Vugar Askerov yaptığı açıklamada saldırganın işyerinde diğer müşterileri rahatsız ettiğini dile getirerek, "Dışarı çıkması için rica ettim. Bundan rahatsız oldu, beni tehdit etmeye başladı. Bana 'sen kim oluyorsun da beni Almanya'dan kovuyorsun" dedi. Askerov, "Dışarı çıktı, yan taraftaki kahvenin önünde de insanlar vardı ve bütün yabancılara hepiniz ülkenize dönün diyerek küfürler etti, tehdit etti" şeklinde konuştu.

Saldırganı sakinleştirmeye çalıştıklarını fakat başarılı olamadıklarını söyleyen Askerov, "Otobüs şoförü polis çağırmak zorunda kaldı. Gelen polislerin yanında da aynı şeyleri yaptı. 'Bu Azerbaycanlıdır Azerbaycan'a geri dönmelidir. Yabancılar geri dönmelidir, burada kalmamaları lazım. Bizim ülkemizde bize yasak koyuyorlar' dedi" diye konuştu.

Polislerin buna rağmen bir şey yapmadıklarını belirten Askerov, "Bu sefer de gelip işyerinin duvarına 'Nazi Domuzları' yazıp ok çiziyor. Bunun için yine polis çağırdım. Görüntüleri gösterdim. Yasak koymama rağmen gelip buraya yazıyor dedim. Biz bir şey yaparız diyorlar ama yapmıyorlar" dedi.

Saldırganın bir hafta önce hazırlıklı bir şekilde arabayı kundakladığını dile getiren Askerov, "Hazırlıklı geliyor çantasında benzinle, iki şişe birisinde benzin diğeri boş onunla arabanın camlarını kırıyor. Yanında geçen vatandaşlarda hiçbir tepki vermiyorlar. Durdurabilirlerdi fakat durdurmuyorlar" diye konuştu. Irkçı saldırganın daha sonra bezin döküp arabayı yaktığını söyleyen Askerov, "Sabah saat 00.06'da yakıyor. Daha öncede ben burayı mahvedeceğim diyordu. Maksadı dükkanı yakmaktı. Arabadan başlıyor çünkü araba yanarsa dükkanda yanar. Polise görüntüleri verdik, neticede hiç bir şey yok bekliyoruz. Adam devletten geçiniyorsa zararımızı ödemeyeceğini söylediler. Bekliyoruz şuanda mağduruz" dedi.

Saldırganın yabancı düşmanı olduğunu söyleyen Askerov, "Polisin yanında bile yabancı düşmanlığı açıkça belliydi itiraf etti polis şahittir" diyerek sözlerine son verdi.

Irkçı Alman, Azerbaycan vatandaşının arabasını kundakladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun Politika
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı Ekonomi
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti Dünya
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu 3. Sayfa
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı
Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği 'Yok artık' dedirtti
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği "Yok artık" dedirtti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
17 yaşındaki Damla Horoz'dan dünden beri haber alınamıyor
17 yaşındaki Damla Horoz'dan dünden beri haber alınamıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak
Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor
Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Cemal Enginyurt Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Öztürk Serengil Seyfi Dursunoğlu
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Selçuk İnan Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Muğla Erkek Üniversite Başakşehir
Şu an buradasınız: Irkçı Alman, Azerbaycan vatandaşının arabasını kundakladı - Köln
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 00:56:27. #1.15#
title