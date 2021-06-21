İrili ufaklı domuz sürüsü böyle görüntülendi
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İrili ufaklı domuz sürüsü böyle görüntülendi

İrili ufaklı domuz sürüsü böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de, tarım arazisine giren bir grup domuz sürüsü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kırıkkale'de, tarım arazisine giren bir grup domuz sürüsü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Hisarköy'de bulunan ormanlık alandaki domuzlar, buğday ekili tarlaya girdi. Beslenmek için akşam saatlerinde ormanlık alandan sürü halinde buğday ekili tarlaya gelen domuzlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İrili ufaklı yaklaşık 20 domuzun gezintisi, anbean kaydedildi.

Doğa yürüyüşüne çıkan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından fark edilen domuzlar, izlendiklerini anlayınca yine sürü halinde ormanlık alana geri döndü. Bu anları kendi cep telefonu ile de kaydeden Türkyılmaz, "Pazar yürüyüşümüzde domuzlara denk geldik. En az 20 tane görüyorum yavrularla beraber. Lütfen doğamızdaki hayvanlara zarar vermeyelim" diye kayıt yaptı.

Sıra halinde gezen ve aralarında yavruların da olduğu sürü, bir zaman sonra gözden kayboldu. - KIRIKKALE

İrili ufaklı domuz sürüsü böyle görüntülendi
İrili ufaklı domuz sürüsü böyle görüntülendi
İrili ufaklı domuz sürüsü böyle görüntülendi
İrili ufaklı domuz sürüsü böyle görüntülendi
İrili ufaklı domuz sürüsü böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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