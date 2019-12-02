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Irgat: Asgari ücrette Türkiye'nin AB sıralamasındaki yeri ülkemize yakışmıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere düzenlenen ilk toplantıda konuşan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Avrupa Birliği ülkeleri asgari ücret sıralamasındaki yeri ülkemizin konumuna yakışmamaktadır" dedi.

02.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:10
Irgat: Asgari ücrette Türkiye'nin AB sıralamasındaki yeri ülkemize yakışmıyor

Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere düzenlenen ilk toplantıda konuşan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, " ülkeleri asgari ücret sıralamasındaki yeri ülkemizin konumuna yakışmamaktadır" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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