Irgat: Asgari ücrette Türkiye'nin AB sıralamasındaki yeri ülkemize yakışmıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere düzenlenen ilk toplantıda konuşan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Avrupa Birliği ülkeleri asgari ücret sıralamasındaki yeri ülkemizin konumuna yakışmamaktadır" dedi.
02.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:10
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere düzenlenen ilk toplantıda konuşan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Avrupa Birliği ülkeleri asgari ücret sıralamasındaki yeri ülkemizin konumuna yakışmamaktadır" dedi.
Kaynak: Dunya.com