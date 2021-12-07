"İrfan Vakti Fotoğraf Sergisi" Dijital Gösterim Merkezi'nde açıldı

KONYA (AA) - İletişim Başkanlığı tarafından Konya'da açılan Dijital Gösterim Merkezi'nde, Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İrfan Vakti Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve manevi zenginlikleri yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunan İletişim Başkanlığı tarafından Konya'da açılan Dijital Gösterim Merkezi'nde, "İrfan Vakti Fotoğraf Sergisi"nin ziyaret edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ve Anadolu Selçuklu Fotoğraf Derneği (ASFOD) işbirliğiyle düzenlenen sergide, Hazreti Mevlana ve sema temasını anlatan seçkin fotoğrafların yer aldığı ifade edildi.

Serginin 17 Aralık'a kadar 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebileceği kaydedildi.

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri

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