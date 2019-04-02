İrfan Şahin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Mersin Aydıncık belediye başkan adayı olan İrfan Şahin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Mersin Aydıncık ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan İrfan Şahin isimli İyi Parti adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde İyi Parti Mersin Aydıncık adayı İrfan Şahin kimdir? İyi Parti Mersin Aydıncık adayı İrfan Şahin yüzde kaç oy aldı?

İrfan Şahin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Mersin Aydıncık belediye başkan adayı olarak gösterilen İrfan Şahin Aydıncık ilçesinde % 20,04 oranında oy almıştır. Aydıncık ilçesinde % 20,04 oranında oy olan İrfan Şahin adlı İyi Parti adayı toplamda 1.538 adet oy sayısına ulaştı.

İrfan Şahin Kimdir?

İlkokulu Mersin/Anamur Fatih ilkokulunda okudum. Mersin/Aydıncık sebze halinde esnaflık yapıyor.

2009-2011 arası ve 2014-2016 yılları arasında Mersin/Aydıncık MHP ilçe başkanlığı yaptı.

Mersin Aydıncık ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.