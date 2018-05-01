Ünlü Televizyoncu İrfan Değirmenci CHP'den Milletvekili Aday Adayı Oldu

HAKİKİ TÜRK:

Mühendisler tarafından geçen sene ve bu yılda kaç tane makine yapıldı nereden bileceksin ki zaten. Anca geçmişe bakıp özlem duyarsınız şikayet edileceğine, telefonlarda o kadar vakit geçirileceğine çalışın da biraz siz yapın öyle beklemekle olmuyor. He bu arada o zaman Türkiye yeni kurulmuştu yenilikler illa ki yapıldı yeni kurulan bir devlet için peki daha sonraki dönemlerde ne yapıldı yaklaşık 90 yıldır cevabınızı çok merak ediyorum.