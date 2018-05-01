Ünlü Televizyoncu İrfan Değirmenci CHP'den Milletvekili Aday Adayı Oldu
Ünlü televizyoncu ve gazeteci İrfan Değirmenci 24 Haziran seçimleri için CHP'den aday adayı olduğunu açıkladı.
Gazeteci İrfan Değirmenci 24 Haziran seçimleri için CHP'den aday adayı olduğunu açıkladı.
ADAYLIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Kanal D'nin eski sunucu İrfan Değirmenci CHP'den aday oldu. Adaylığını sosyal medyadan açıklayan Değirmenci "Bugüne kadar emekçiler,ezilenler, haksızlığa uğrayanlar ve güzel ülkemizin cesur insanları adına yürüttüğüm mücadeleyi bundan böyle CHP çatısı altında sürdürmek için milletvekili aday adayı oldum. Parlamenter demokrasiye,laikliğe, özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Güzel günler yakın" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (74)
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Referandum döneminde algı operasyonunda iyi rol oynadı. Buda ödülü. . .Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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1926''da uçak fabrikası kurup üreten ve pazarlayan bir ülkeden şuan saman ithal eden bir ülke haline gelmemiz bir dramdır.Cevap Yaz 14 8 Yayından KaldırTÜRKOĞLUTÜRK: sattıklarınıza bak ne yapıldığını görürsünYayından KaldırHAKİKİ TÜRK: Mühendisler tarafından geçen sene ve bu yılda kaç tane makine yapıldı nereden bileceksin ki zaten. Anca geçmişe bakıp özlem duyarsınız şikayet edileceğine, telefonlarda o kadar vakit geçirileceğine çalışın da biraz siz yapın öyle beklemekle olmuyor. He bu arada o zaman Türkiye yeni kurulmuştu yenilikler illa ki yapıldı yeni kurulan bir devlet için peki daha sonraki dönemlerde ne yapıldı yaklaşık 90 yıldır cevabınızı çok merak ediyorum.5 6 Yayından Kaldır
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Bu ülke, 1950`den sonra kendine muhafazakar diyenler çıktığından beri boğazı bir türlü lağımdan kurtulamamıştır.Cevap Yaz 11 7 Yayından Kaldır