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İrfan Can takımdan ayrı çalıştı

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İrfan Can takımdan ayrı çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı düzelen İrfan Can Kahveci takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-lacivertli ekipte Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor. Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand günü tedavi ile geçirdi. İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı özel program dahilinde yaptığı bireysel çalışmayla antrenmanı tamamladı. - İSTANBUL

İrfan Can takımdan ayrı çalıştı

İrfan Can takımdan ayrı çalıştı

İrfan Can takımdan ayrı çalıştı

İrfan Can takımdan ayrı çalıştı

İrfan Can takımdan ayrı çalıştı

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