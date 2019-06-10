İrfan Can Kahveci: "Yarın kazandığımız takdirde yolun yarısını katedeceğiz"
- A Milli Futbol Takımı oyuncularından İrfan Can Kahveci'nin açıklaması A Milli Futbol Takımı oyuncularından İrfan Can Kahveci, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 11 Haziran Salı günü oynanacak H Grubu 4.
- A Milli Futbol Takımı oyuncularından İrfan Can Kahveci'nin açıklaması A Milli Futbol Takımı oyuncularından İrfan Can Kahveci, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 11 Haziran Salı günü oynanacak H Grubu 4. hafta maçı öncesi, müsabakanın yapılacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA
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