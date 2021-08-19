İrfan Can Kahveci sakatlandı
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İrfan Can Kahveci sakatlandı

İrfan Can Kahveci sakatlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, yaşadığı sakatlık sonucunda yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, yaşadığı sakatlık sonucunda yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Helsinki ile oynadığı mücadelenin 52. dakikasında İrfan Can Kahveci bir sakatlık geçirdi. Rakip ceza sahası içinde topa hamle yaparken ayağına aldığı darbe sonucu kendini yere bırakan Kahveci oyuna devam edemedi. İrfan Can'ın yerine sahaya 54. dakikada Ferdi Kadıoğlu dahil oldu. - İSTANBUL

İrfan Can Kahveci sakatlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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