İrfan Can Kahveci sakatlandı
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçının 9. dakikasında sakatlanarak yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçının 9. dakikasında sakatlanarak yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe Sivasspor mücadelesinde İrfan Can Kahveci girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Kahveci, 9. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı