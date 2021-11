İrfan Can Kahveci neden milli takımda yok? İrfan Can Kahveci kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

İrfan Can Kahveci neden milli takımda yok? sorusu Dünya Kupası elemeleri aşamasında merak edilen konular arasında yer aldı. EURO 2020'nin başlamasıyla A Milli Takımımızın önemli isimlerinden İrfan Can Kahvecihakkında detaylar merak ediliyor. Sporseverler yıldız oyuncu hakkında İrfan Can Kahveci kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve Yusuf Yazıcı evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

İRFAN CAN KAHVECİ NEDEN MİLLİ TAKIMDA YOK?

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, İrfan Can Kahveci ve Yusuf Yazıcı'nın neden kadroda yer almadığı sorusunu yanıtlamıştı.

TRT Spor'a konuşan Kuntz İrfan Can Kahveci ve Yusuf Yazıcı neden kadroda yok? sorusuna yanıt verdi.

"Bir önceki kadroda 26 kişilik aday kadro açıkladık. Bunun sebebi de ilk maçta 3 oyuncu cezalıydı ve benim ilk kampımdı takımdaki. Görebildiğim kadar oyuncuyu görmek istedim. Benim kadro açıklama yaklaşımımı bilmek isterseniz genelde 20+3... Yani 20 oyuncu ve 3 kaleci şeklinde. Takım ruhunun bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. İrfan Can için hocasıyla, Vitor Pereira ile bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmeler neticesinde de kararımız bu yönde oldu. Görüşmenin ana konusu sakatlıktı. Bu oyuncuların hepsini takip ediyoruz. Şunu bilmeleri lazım, kapı kimseye kapalı değil"

"Geçen açıkladığımız kadroda şimdi olmayanlara bakarsak biri Serdar Aziz, göz sakatlığı nedeniyle yok. Diğeri de Yusuf. Hem kendisiyle hem de Lille teknik direktörüyle konuştum. Bazen oyuncular neden aday kadroda olmadıklarını anlayamayabiliyorlar. Ben Yusuf'un takımında oynadığında milli takımda faydalı olacağını düşünüyorum. Milli arayı değerlendirip takımdaki yerini kazanıp Mart ayındaki maçlarda bize daha katkılı olacağını düşünüyorum."

"Bu kadroda da 24 kişi açıkladık. Ardından Ozan Kabak'ı viral enfeksiyon nedeniyle çıkarmak zorunda kaldık. Şu anda 3 stoperimiz var. Tabii insanların dar bir kadromuz var gibi düşünmesini istemeyiz."

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Temmuz 1995

Kaç yaşında: 25yaşında

Nereli : Bayat

Boy : 1,75 m

Kilo : 71 kg

Bonservis değeri: 11 m Euro

Babası Çorum Bayatlı, annesi ise Yozgatlı olan İrfan Can, Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Bayat Köyü'nde doğdu. İki kardeş olan İrfan Can'ın bir de ablası bulunmaktadır. Annesi ev hanımı, babası ise OSTİM'de çalışan bir motor ustasıdır. İrfan, liseyi bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi BESYO'ya girdi.

KULÜP KARİYERİ

Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda başladı. Futbol okulunda geçirdiği yıllardan sonra seçmelerde kendini göstererek Gençlerbirliği Altyapısına giren İrfan, Fuat Çapa döneminde Gençlerbirliği ile profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzaladı ve 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği A2 takımında düzenli olarak forma giymeye başladı. Gençlerbirliği A Takımı'yla da, 27 Nisan 2012'de, Türkiye Kupası mücadelesinde ilk kez Kayserispor'a karşı maçın son 5 dakikasında forma giyen İrfan, 2013-2014 sezonunda tecrübe kazanması için Gençlerbirliği'nin altyapı takımı olan Hacettepe'ye gönderildi. Burada 34 maçta 4 gol kaydeden ve 2013-2014 sezonu sonunda Hacettepe'nin 2. Lig'e yükselmesine katkıda bulunan İrfan, 2014-2015 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı. 2017-2021 arasında ise Başakşehir'de forma giydi ve 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 31 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer oldu.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

2012 yılının başında Hakan Tecimer yönetimindeki Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımına çağrılan Kahveci, Türkiye formasını ilk olarak Azerbaycan'a karşı giydi. 4-0 galibiyetle biten o maçta bir asist yaptı. Bir sonraki Ukrayna maçında da forma giyen İrfan, ilk millî golünü kaydetti. Türkiye U-17 takımında toplamda 7 maçta forma giyip 1 gol kaydeden İrfan, Türkiye U-18 takımında 4 kez, Türkiye U-20 takımında ise 3 kez forma giymiştir.

