Süper Lig 14. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasının devre arasında soyunma odası koridorunda İrfan Can Kahveci, Atakan Çankaya'ya saldırdığı gerekçesiyle 44. maddeden PFDK'ye sevk edilmişti. PFDK, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusunun cezasını kesti. İrfan Can Kahveci ne kadar ceza aldı? İrfan Can Kahveci kaç maç ceza aldı? detaylar haberimizde.

İRFAN CAN KAHVECİ NE KADAR CEZA ALDI?

PFDK, İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi. Buna göre İrfan Can Kahveci, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK

Sarı-lacivertlilerin milli yıldızı, 2 maç müsabakalardan men cezası aldı. PFDK'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş. sporcusu İrfan Can Kahveci'nin, 29.11.2021 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Buna göre İrfan Can Kahveci, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

