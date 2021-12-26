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İrfan Can Kahveci ıslıklandı

İrfan Can Kahveci ıslıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci oyundan alınırken tribünler tarafından ıslıklandı.

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Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci oyundan alınırken tribünler tarafından ıslıklandı.

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor müsabakasının 58. dakikasında İrfan Can Kahveci oyundan alınırken tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Sahadan çıkarken ıslıklanan Kahveci, yerini Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'a bıraktı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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