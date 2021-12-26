İrfan Can Kahveci ıslıklandı
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci oyundan alınırken tribünler tarafından ıslıklandı.
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci oyundan alınırken tribünler tarafından ıslıklandı.
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor müsabakasının 58. dakikasında İrfan Can Kahveci oyundan alınırken tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Sahadan çıkarken ıslıklanan Kahveci, yerini Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'a bıraktı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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