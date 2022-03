İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla ilk kırmızı kartını gördü

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmada kırmızı kart ile oyundan ihraç edilen İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli forma ile ilk kırmızı kartını gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında gerçekleşen pozisyonda İrfan Can Kahveci, Siopis'in ayağına bastı. Pozisyonu devam ettiren hakem Zorbay Küçük, karşılaşma durduğu anda VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceledi. İncelemenin ardından İrfan Can Kahveci'yi direkt kırmızı kart ile oyundan ihraç etti. Fenerbahçeli futbolcular, karara büyük tepki gösterse de karşılaşma kaldığı yerden devam etti.