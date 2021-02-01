İrfan Can Kahveci'den Medipol Başakşehir'e veda
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İrfan Can Kahveci'den Medipol Başakşehir'e veda

01.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:44
İrfan Can Kahveci'den Medipol Başakşehir'e veda

Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir'e veda etti.

Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir'e veda etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olan İrfan Can Kahveci, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızla vedalaştı. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür ederken teknik direktörümüz Aykut Kocaman da İrfan Can Kahveci'ye başarılar diledi." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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