İrfan Can Kahveci'den kötü haber

Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sol arka adalesinde yırtık tespit edildiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Çaykur Rizespor'a karşı oynanan mücadelede adalesinde ağrı hisseden ve maçtan sonra da yürümekte zorluk çeken İrfan Can Kahveci'nin bugün yapılan kontrollerinde sol arka adalesinde yırtık tespit edildi. Milli oyuncunun tedavisine başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU