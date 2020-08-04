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İrfan Can Kahveci: Çok mutluyuz, büyük bir zafer

"Olası Manchester United eşleşmesi için milli futbolcu; "Zor ama imkansız değil, bu bizim sloganımız" dedi"Başkanımızın Avrupa'ya transferim için sözü vardı""Antalya maçından sonra şampiyonluğu hissettim" İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL, Medipol Başakşehir ile şampiyonluk sevinci...

İrfan Can Kahveci: Çok mutluyuz, büyük bir zafer
04.08.2020 10:34 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:55

"Olası Manchester United eşleşmesi için milli futbolcu; "Zor ama imkansız değil, bu bizim sloganımız" dedi

"Başkanımızın Avrupa'ya transferim için sözü vardı"

"Antalya maçından sonra şampiyonluğu hissettim" 

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, 

Medipol Başakşehir ile şampiyonluk sevinci yaşayan milli oyuncu İrfan Can Kahveci, "Çok mutluyuz, bu tarihi bir zafer. 3 büyüklerin dışında bir takımın şampiyon olması çok zordu. Biz bu düşünceyi yıktık" dedi. Demirören Haber Ajansı'na özel röportaj veren milli futbolcu, şampiyonluk hisleri ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu."TARİHİ BİR ZAFER"Kazanılan şampiyonlukla büyük bir tarih yazdıklarını söyleyen Kahveci, "Çok mutluyuz, bu tarihi bir zafer. 3 büyüklerin dışında bir takımın şampiyon olması çok zordu. Biz bu düşünceyi yıktık. İnşallah ilerleyen senelerde daha çok kupa kazanırım" şeklinde konuştu. "AVRUPA'DA TUR ATLAYACAĞIZ"UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın deplasmanda Kopenhag oynayacakları maçla ilgili olarak da Kahveci, "Kopenhag'a karşı avantajlı bir skor almıştık. Deplasmanda da bu avantajımızı korumak istiyoruz. İnşallah tur atlayıp gidebildiğimiz kadar gideceğiz" diye konuştu. "MANCHESTER UNITED ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL""Kopenhag'ı elemeniz durumunda muhtemel rakibiniz olan Manchester United'ı geçebilecek misiniz?" sorununa da milli oyuncu, "İnşallah, neden olmasın. Bizim sloganımız 'zor ama imkansız değil'" yanıtını verdi. "BAŞKANIMIZIN AVRUPA'YA TRANSFERİM İÇİN SÖZÜ VARDI"Sezon başında başkan Göksel Gümüşdağ'dan şampiyonluk yaşanırsa transfer sözü aldığını söyleyen Kahveci, "Avrupa'ya transferim için başkanımızın bana bir sözü vardı. Şu an UEFA maçlarımız olduğu için onlara konsantreyim. Maçlar bitince başkanla bu konuları konuşuruz" dedi.  "ANTALYASPOR MAÇINDAN SONRA ŞAMPİYONLUĞU HİSSETTİM"

Süper Lig'de süren kıyasıya mücadele sonrası şampiyonluk kupasına uzanmalarında kırılma noktasının Antalyaspor maçı olduğuna vurgu yapan Kahveci, "Antalyaspor maçında sonra şampiyon olacağımızı hissettim. Antalya deplasmanında iyi bir puan almıştık. Geçen senelerde bu tip kritik maçlarda puan kayıpları yaşıyorduk. Bu sezon öyle puan kayıpları olmadı. Antalyaspor maçında sonra şampiyon olacağımızı hissettim" dedi. 

Kaynak: DHA

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