İrfan Can Kahveci: "Bu seviyenin heyecanını ve atmosferini yaşayarak iyi bir tecrübe edindik"
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İrfan Can Kahveci: "Bu seviyenin heyecanını ve atmosferini yaşayarak iyi bir tecrübe edindik"

10.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:23
İrfan Can Kahveci:

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa yer aldıklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bu seviyenin heyecanını ve atmosferini yaşayarak iyi bir tecrübe edindik" dedi.

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa yer aldıklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bu seviyenin heyecanını ve atmosferini yaşayarak iyi bir tecrübe edindik" dedi.

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sezon kulübün ilk Şampiyonlar Ligi macerasında ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Kahveci, iyi bir tecrübe olduğunu belirterek, "Bu seviyenin heyecanını ve atmosferini yaşayarak iyi bir tecrübe edindik. Umarım bu arenada öğrendiklerimiz bize çok daha iyi şeyler katacak. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkürler" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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