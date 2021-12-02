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İrfan Can Kahveci, Beşiktaş maçında oynayacak mı?

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İrfan Can Kahveci, Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de Göztepe maçında yaşanan olaylar sonrası PFDK'ye sevk edilen İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu. Futbolseverler, Fenerbahçeli yıldız futbolcunun Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Peki İrfan Can Kahveci, Beşiktaş maçında onayacak mı?

Süper Lig 14. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasının devre arasında soyunma odası koridorunda İrfan Can Kahveci, Atakan Çankaya'ya saldırdığı gerekçesiyle 44. maddeden PFDK'ye sevk edilmişti. PFDK, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusuna 2 maç ceza verdi.İrfan Can Kahveci, Beşiktaş maçında onayacak mı? detaylar haberimizde.

İRFAN CAN KAHVECİ, BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sarı-lacivertlilerin milli yıldızı, 2 maç müsabakalardan men cezası aldı. PFDK'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş. sporcusu İrfan Can Kahveci'nin, 29.11.2021 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Buna göre İrfan Can Kahveci, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

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