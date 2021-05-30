İrfan Can Kahveci: "Avrupa Şampiyonası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"
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İrfan Can Kahveci: "Avrupa Şampiyonası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Takım Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu İrfan Can Kahveci, elemelerde başarılı oldukları belirterek, Avrupa Şampiyonası'nda da gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi.

A Milli Takım Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu İrfan Can Kahveci, elemelerde başarılı oldukları belirterek, Avrupa Şampiyonası'nda da gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'nda oyunculardan İrfan Can Kahveci, yarın Antalya Stadyumu'nda Gine ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Kahveci, çok güzel bir kamp geçirdiklerini ve iyi hazırlandıklarını söyledi. Kahveci, elemelerde başarılı olduklarının anımsatarak, Avrupa Şampiyonası'nda da gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini belirtti. Sakatlığının iyi durumda olduğunu dile getiren başarılı oyuncu, kampın başından beri bireysel olarak, 5-6 gündür de takımla çalıştığını bildirdi.

Şampiyonadaki ilk maçlarının İtalya ile olduğunu ifade eden Kahveci, "Zorlu bir maç. Takımımız her takımı yenebilecek güçte. Ben ona inanıyorum. İnşallah bizim için güzel bir başlangıç olur" diye konuştu.

İrfan Can Kahveci, şampiyonada kendi ile özdeşleşen gol sevincini gol atması halinde yapacağını da sözlerine ekledi.

(İsa Akar - Ahmet Serdar Eser/ İHA)

İrfan Can Kahveci: 'Avrupa Şampiyonası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz'
İrfan Can Kahveci: 'Avrupa Şampiyonası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz'
İrfan Can Kahveci: 'Avrupa Şampiyonası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz'
İrfan Can Kahveci: 'Avrupa Şampiyonası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İrfan Can Kahveci: "Avrupa Şampiyonası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" - Haberler Spor
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