İrfan Can ilk kez 11'de
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İrfan Can ilk kez 11'de

21.03.2021 19:20 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:24
İrfan Can ilk kez 11'de

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş derbisinde 11'de görev aldı.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş derbisinde 11'de görev aldı.

Fenerbahçe'nin devre arasında Başakşehir'den kadroya kattığı İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilerle ilk defa 11'de Beşiktaş derbisinde sahaya çıktı. Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında oyuna sonradan giren İrfan Can, Beşiktaş müsabakasında 11'de görev yaptı.

Teknik Direktör Erol Bulut, Arjantinli yıldız Sosa'nın yerine İrfan Can Kahveci'ye görev verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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