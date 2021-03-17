İrfan Can hayatını Gözde Doyran ile birleştirdi
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İrfan Can hayatını Gözde Doyran ile birleştirdi

17.03.2021 19:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:39
İrfan Can hayatını Gözde Doyran ile birleştirdi

Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile evlendi.

Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile evlendi.

Four Seasons Hotel Bosphorus'da gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Başkan Ali Koç, Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve İş Adamı Ethem Sancak yaptı.

Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, Teknik Direktör Erol Bulut, teknik ve idari kadro ile futbolcular katıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İrfan Can Kahveci ve Gözde Doyran çiftini kutluyor, ömür boyu mutluluk diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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