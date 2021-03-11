İrfan Buz: "Yeniden Malatya'da olmaktan gerçekten mutluyum"
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İrfan Buz: "Yeniden Malatya'da olmaktan gerçekten mutluyum"

11.03.2021 18:22 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:56
İrfan Buz:

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, yeniden Malatya'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, kalan 12 maçtan iyi sonuçlar alarak ligde kalacaklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, yeniden Malatya'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, kalan 12 maçtan iyi sonuçlar alarak ligde kalacaklarını söyledi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde Yeni Malatyaspor TV'ye açıklamalarda bulunan takımın Teknik Direktörü İrfan Buz, 4 yıl aradan sonra yeniden Malatya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yeni Malatyaspor'daki tesisleşmenin iyi aşamalara geldiğini ve bununda kendilerini gururlandırdığını ifade eden Buz, "Özellikle tesisler fiziki şartların gelişmesi ile kulübün Süper Lig'de mücadele etmesi önemli. Buraya geldiğimde kendi evimde gibi hissettim, inanılmaz bir destek aldım. Malatyaspor taraftarlarına, Malatya halkına şükranlarımızı sunmak istiyorum. Burada olmaktan gerçekten mutluyum" şeklinde konuştu.

"Ligde kalacağımıza inanıyorum"

Yeni Malatyaspor'un geride kalan 9 maçta galibiyet alamamasının beklentilerin altında olduğunu ifade eden Buz, "Kaliteli kadromuz ile iyi bir mücadele sergileyerek ligde kalacağımıza inanıyoruz. Ancak bunu sadece demekle de olmuyor, bu inancı da doldurmamız lazım. Doğru dokunuşlarla, hakkaniyetli kadro seçiminde bunu sahaya yansıtarak puanlar alacağımıza inanıyorum" dedi. Artık galibiyetlere ihtiyaçlarının olduğunu da dile getiren Buz, kalan 12 müsabaka da iyi sonuçlar almak için gayret edeceklerini söyledi. Bu haftayı takım olarak BAY olarak geçireceklerini de anımsatan Buz, "Allah'ın izniyle içeride oynayacağımız Gaziantep maçını kazandıktan sonra önümüze bakarak gideceğiz" ifadelerini kullandı. Takım olarak kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ve güzel bir ekibinin olduğunu belirten Buz, "Bu hafta BAY olmanın da avantajını kullanacağız. Bizlere gösterilen sevginin karşılığını vermek istiyoruz. Heyecanlıyız, istekliyiz, coşkuluyum, taraftarlarımızın da hayır dualarına ihtiyacımız var" ifadelerine yer verdi.

"Kaliteli oyunculara sahibiz"

Diğer takımların durumunda ziyade Yeni Malatyaspor'un gidişatının kendilerini ilgilendirdiğini ve ligde kalma adına çalışmalar yapacaklarını kaydeden Buz, "Kaliteli oyunculara sahibiz. Bundan sonrası için oyunumuzu nasıl geliştireceğiz, en iyisini nasıl yaparız buna bakacağız" açıklamasında bulundu.

Taraftarlara da seslenen Buz, "Bize inansınlar, onlara tercüman olmak istiyorum, bize destek versinler. Bu zaman birlik beraberlik zamanı, bizde bunları sahaya yansıtacağız. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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