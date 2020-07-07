İrfan Buz: Seleznov'la birlikte daha iyi olacağız" Bursaspor tecrübeli hocası İrfan Buz, Yevhen Seleznov'un sakatlıktan döndüğünü ve onunla birlikte takımın daha iyi olacağını ifade etti.

Bursaspor tecrübeli hocası İrfan Buz, Yevhen Seleznov'un sakatlıktan döndüğünü ve onunla birlikte takımın daha iyi olacağını ifade etti.

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Lig Radyo'ya bağlanan 53 yaşındaki teknik adam son 8 günde 3 maç oynadıklarının altını çizerek, "Biz göreve geldiğimizde morali düşük bir Bursaspor vardı. Tanıdığım, sevdiğim ve burada olmaması gereken bir camia. Kaliteli oyuncular var. Motivasyon açısından futbolcuları hazırlamaya çalıştık. Taktiksel anlamda, takım boyuyla ve baskıyla ilgili dokunuşlar da yaptık. Oyuncularım da çok iyi cevap verdi. Bu süreçte çok önemli 9 puan aldık. Çok sevinçliyiz. Eğer taraftarlarımız da stadyumda olabilseydi çok farklı olurdu. Onlara layık olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Son dönemde çok eleştirilen Kubilay Kanatsızkuş ile ilgili yorum da yapan Buz, "Santrfor olarak gol atmak çok önemli ama aynı zamanda takım savunmasını da düzeltmek zorundayız. Takım savunmasını ileride başlatıp herkesi topun arkasına çekmeye çalıştık. Kubilay gibi fizikli bir santrfora sahip olduğunuz zaman o da oyunun önemli bir parçası oluyor. Seleznov da çok önemli bir oyuncu. sakatlık sürecini geçirdi. Onunla birlikte daha da iyi olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Menemenspor ve Hatayspor karşılaşmalarını da yorumlayan tecrübeli hoca, "Biz geriden geliyoruz. Moral olarak düşük bir takımı aldık ve üzerine koyarak gidiyoruz. Büyük resme bakmanız ve önünüzdeki maçlara bakmanız gerekiyor. Ona göre hazırlanacaksınız, biz de bunu yapmak zorundayız. Önce Menemen müsabakasına yapacağız. Bizim yapacağımız buradan 3 puanı almak. Diğer durumlar bizim elimizde değil" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA