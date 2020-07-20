İrfan Buz, Play-Off Öncesi Konuştu İrfan Buz " Artık tüm senenin finaline geldik. Çalışmaların karşılığını almak istiyoruz. Bursa'nın, Bursasporluların beklentilerinin farkındayız. Futbolcularım da bunun bilincinde. Ben de daha önce bu tarz finaller yaşadım. Doğru strateji, plan, coşkulu ve agresif oyunla istediğimizi alıp finale çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın ayrıcalığını yaşamak isterdik; ama artık kutlamaları beraber yaparız diye umut ediyorum. Onların dualarını desteklerini hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

İrfan Buz " Artık tüm senenin finaline geldik. Çalışmaların karşılığını almak istiyoruz. Bursa'nın, Bursasporluların beklentilerinin farkındayız. Futbolcularım da bunun bilincinde. Ben de daha önce bu tarz finaller yaşadım. Doğru strateji, plan, coşkulu ve agresif oyunla istediğimizi alıp finale çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın ayrıcalığını yaşamak isterdik; ama artık kutlamaları beraber yaparız diye umut ediyorum. Onların dualarını desteklerini hissediyoruz" ifadelerini kullandı. Kaynak: Dugout