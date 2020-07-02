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İrfan Buz: "İnşallah 3 puanı alacağız"

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Altınordu maçında galibiyet hedeflediklerini söyledi.

İrfan Buz:
02.07.2020 13:34 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:38

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Altınordu maçında galibiyet hedeflediklerini söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 1-0 kazanılan Giresunspor maçına değinen Buz, "Önemli bir deplasmandı, zordu ama istediğimizi aldık. Özgüvenli bir şekilde, tempoyu yüksek tuttuk. Biraz daha geride oynayabilirdik ama oynamadık. Eksiklerimiz var, bunları çalışmamız gerekiyor. Takım birlikteliğini oluşturmaya, takım boyunu kısaltmaya çalışıyoruz. Hedefimiz her zaman 3 puan. Orada sevindik, olayımız bitti" diye konuştu.

Tamamen Altınordu maçına odaklandıkları belirten Buz, "Bu eylemin içerisinde sadece sizin değiştirebileceğiniz olayları değiştirebilirsiniz. Tamamen odaklanmalısınız. Negatif olayları elemek zorundayız. Hedefimiz tamamen Altınordu maçı. Futbolcularımızı öyle hazırlıyoruz. İnşallah istediğimiz 3 puanı alacağız. Çalışarak, doğruları yaparak, inancı da doldurarak, bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Altınordu genç bir takım. Ne olursa olsun bizim yapacağımız önemli. Çünkü biz Bursasporuz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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