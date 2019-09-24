24.09.2019 20:17

- İrfan Buz: "Hedefimiz 3 puan"

SAMSUN - TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör İrfan Buz, Pazar günü deplasmanda yapacakları Afyonspor maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

İrfan Buz, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, oynadıkları Tarsus İdman Yurdu maçını, Türkiye Kupası'nda oynayacakları Fatsa Belediyespor ve ligde yapacakları Afyonspor maçını değerlendirdi.

"Çok net bir skorla kazandık"

Geçen hafta sahalarında çok önem arz eden bir mücadele oynadıklarını belirten Buz, "Ondan önceki hafta berabere kaldıktan sonra kendi sahamızda bunu telafi etmek istedik. Futbolcu kardeşlerimizde bunu çok iyi bir şekilde cevaplandırdı. 3 puanı aldık. Özellikle ilk dakikadan itibaren kesinlikle coşkulu ve istekli bir takım sahadaydı. Goller de gayet güzeldi. Baskılı, coşkulu, istekli bir takım vardı. Tarsus İdman Yurda da özgüvenli gelip burada oynamak istedi onlar da açık oynamaya çalıştı. Ancak ceza sahasına kadar net bir pozisyonlarını göremedim. Biz ona göre gardımızı alarak çok doğru oynayarak bütün o atakları kestikten sonra cezalandırdık. Çok mutluyuz. Gerçekten önemli bir galibiyet aldık. Çok net bir skorla 5-0. 9 yıl önce 5-0 kazanılmış. Gelen taraftarlarımız için çok güzel oldu. Onlar için de çok sevindim. Annem babam da gelmişti onlar da destekledi bizi" dedi.

"Kupada devam etmek istiyoruz"

Önlerinde Türkiye Kupası maçı olduğunu ifade eden Buz şunları kaydetti:

"Rotasyondan bahsediliyor. Buradaki oyuncular rotasyonla alakası olmayan oyuncular. Yarın oynayacak oyuncular geçen yılki oyuncular. Kupa maçını önemsemiyoruz, yedek takımla çıkacağız diye bir şey yok. Kupada devam etmek istiyoruz. Halı sahada da olsak kazanmak istiyoruz. Biz devam etmek istiyoruz. Kimsenin orada aklına farklı bir şey gelmesin. Sonrasında Afyonspor müsabakası var. O da çok önemli bir müsabaka. Afyonspor geçen yıl ligden düşen bu sene hedefleri olan bir takım olduğu için ciddi bir müsabakaya çıkacağız. Hedefimiz oradan 3 puanla dönmek."

Kaynak: İHA