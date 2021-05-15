İrfan Buz: "Futbolcularımız onurlu bir mücadele verdi"
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İrfan Buz: "Futbolcularımız onurlu bir mücadele verdi"

İrfan Buz: 'Futbolcularımız onurlu bir mücadele verdi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig sezonunun tamamlanmasının ardından, "Futbolcularımız onurlu bir mücadele verdi, onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig sezonunun tamamlanmasının ardından, "Futbolcularımız onurlu bir mücadele verdi, onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, takımlar için korona virüsten dolayı kolay bir sezon olmadığını ifade ederek, "Bu kadar maç trafiği olduğu bir sene herkesi gerçekten hem mental hem fiziksel anlamda çok zorladı. Kolay bir sezon değildi. Ligde kalmak çok önemliydi. Biz geldiğimizde Denizlispor müsabakasından sonra oradaki süreçte üstüne koyarak, form grafiğini yükselterek, içerideki maçları kaybetmeyerek, son iki haftaya girildiğinde Rize'de 4-0, içeride Hatayspor maçını kazandık. Gereken puanları aldık. Camiamız için de çok önemliydi. Son müsabaka önemliydi. Bizim için burada kendi camiamızı en iyi şekilde temsil etmek görevimizdi. Bunu da yaptık. Ondan dolayı mutluyuz. Ben bu takımla lige çıktım. Geçen sene bu takım düştü, bu sene ligde tuttuk. Benim için inanılmaz bir olay. Biz hiç kimseye bakmaksızın, kendi hedeflerimize ulaştığımız için, özellikle Adem'e teşekkür ediyorum. 17 gol attı, Türkiye'de en fazla gol atan yerli oyuncu. Futbolcularımız onurlu bir mücadele verdi, onlara teşekkür ediyorum. Herkese de bu sezon hayırlı olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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