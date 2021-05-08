İrfan Buz: "Çok net bir skorla galibiyet aldık"

0 mağlup eden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz, "Çok önemli bir galibiyet aldığımızı ve çok net bir skorla aldığımızı, tamamen hak ederek aldığımızı düşünüyoruz" dedi.

0 mağlup eden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz, "Çok önemli bir galibiyet aldığımızı ve çok net bir skorla aldığımızı, tamamen hak ederek aldığımızı düşünüyoruz" dedi.

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 40. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İrfan Buz, "Çok önemli bir müsabakaya geldik. Takımımız karakter gösterdi, her şeyden evvel taktiksel olarak kazanmak istedi. Çok önemli bir galibiyet aldığımızı ve çok net bir skorla aldığımızı, tamamen hak ederek aldığımızı düşünüyoruz. Taraftarlarımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah sonraki maçlarımızda da puanları alacağız. Çok mutluyuz, 4-0 gibi bir skorun baskı altında çok önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı