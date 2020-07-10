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İrfan Buz: "Bursaspor maçı, tüm takımlar için yılın maçıdır"

Yeşil-beyazlıların hocası İrfan Buz, rakipler için sezonun en önemli karşılaşmasının Bursaspor maçı olduğunu söyleyerek, iyi odaklanmaları gerektiğini belirtti.

İrfan Buz:
10.07.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:32

Yeşil-beyazlıların hocası İrfan Buz, rakipler için sezonun en önemli karşılaşmasının Bursaspor maçı olduğunu söyleyerek, iyi odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kulüp televizyonuna verdiği röportajda gündemi değerlendirdi. Takımda olumlu bir havanın olduğunu belirten Buz, "Her şeyden evvel, pozitif olmak çok önemliydi. Bu süreçte taraftarlarımızın stadyumda yer alamaması bizi gerçekten üzüyor. Buna rağmen her şeyi pozitif tutmak zorundayız. Altınordu maçının ilk devresinde iyi oynamadık. Fakat inancımızın tam olduğu bir karşılaşmaydı. Ne olursa olsun bütün olumsuzluklara rağmen cevap vermek durumundasınız. Çünkü biz Bursasporuz. İkinci yarıda 45 dakika 10 kişi oynadık. İvme bize doğru geçti ve golü bulduk. Bütün aslan payı futbolcu kardeşlerimizin. Çünkü bunu onlar gerçekleştiriyor. Çok iyi mücadele verdiler, onları tebrik ediyorum" diye konuştu.

Altınordu maçının ardından Bursasporlu taraftarların meşaleli karşılamasını da değerlendiren tecrübeli hoca, "İnsan böyle görüntüleri özlüyor. Onlarla birlikte olmak çok farklı bir şey. Herkes bir mücadele içerisinde. Saha dışında o sinerjiyi yakaladık. Layık olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"3 puanı alacağız"

Menemenspor karşılaşmasının zor geçeceğini belirten Buz, sözlerini şöyle tamamladı: "Futbolda herkesi çok ciddiye almanız gerekiyor. Bursaspor maçı, diğer bütün takımlar için yılın maçıdır. Kendilerini göstermek isteyeceklerdir. İyi motive oluyorlar. Buna cevap vermek zorundasınız. İyi odaklanmamız gerekiyor. Allah'ın izniyle 3 puanı almak istiyoruz, alacağız." - BURSA

Kaynak: İHA

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