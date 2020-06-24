İrfan Buz Bursaspor'da
Bursaspor, Teknik Direktör İrfan Buz ile anlaşma sağladı.
24.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:33
Bursaspor, Teknik Direktör İrfan Buz ile anlaşma sağladı.
İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına giren yeşil-beyazlılar, İrfan Buz ile anlaşma sağladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelen Buz, Bursaspor yöneticileri ile el sıkıştı.
53 yaşındaki teknik direktörün bu akşam yapılacak idmanda takımın başında yer alması bekleniyor. - BURSA
Kaynak: İHA