İrfan Buz: "Bir puan bizim için çok önemli"
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İrfan Buz: "Bir puan bizim için çok önemli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İrfan Buz: 'Bir puan bizim için çok önemli'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1 puan için mutlu olduklarını söyleyerek, "Bir puan bizim için çok önemli" dedi.

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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1 puan için mutlu olduklarını söyleyerek, "Bir puan bizim için çok önemli" dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, hem kendileri açısından hem de Fenerbahçe açısından çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını ifade etti. Aldıkları 1 puanın kendileri adına çok önemli olduğunu kaydeden Buz, "Bizim açımızdan bir puan gerçekten çok iyi, mücadele anlamında takımım inanılmaz derece mücadele verdi. Analize baktığımızda ilk devre istediklerimizi yaptık. İlk devrede rakibi daha statik, daha ağır oynamasına yönlendirdik, pas kanallarını iyi kapattık. Bizim açımızdan Fenerbahçe ile oynuyorsunuz, çok önemli bir müsabakaya çıkıyorsunuz, 1-0 geriye düşüp geçiş oyunlarla golü de bulduk. Pozisyonlarımız da vardı. 70 dakika çok iyi Yeni Malatyaspor vardı" diye konuştu.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin üstünlüğünün olduğunu da belirten Buz, ancak kendi açılarından aldıkları 1 puanın çok önemli olduğunu söyledi. - MALATYA

İrfan Buz: 'Bir puan bizim için çok önemli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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