İrfan Buz: Bir puan bizim açımızdan çok çok önemli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İrfan Buz: Bir puan bizim açımızdan çok çok önemli

Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Spor
İrfan Buz: Bir puan bizim açımızdan çok çok önemli

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Malatya deplasmanında ilkleri yaşadı
Fenerbahçe, Malatya deplasmanında ilkleri yaşadı
Emre Belözoğlu: Son dakikada net bir penaltımız verilmedi
Emre Belözoğlu: Son dakikada net bir penaltımız verilmedi

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Hem Fenerbahçe hem de Yeni Malatyaspor için çok önemli bir maça çıktıklarını belirten İrfan Buz, "Bizim açımızdan bir puan gerçekten çok iyi. Mücadele anlamında takımım inanılmaz derecede mücadele verdi. Analize baktığımız zaman özellikle ilk devre istediklerimizi yaptık. İlk devrede rakibi daha statik, daha ağır oynamaya yönlendirdik. Pas kanallarını iyi kapattık, çok temaslı oynadık. Kendi sahanızda Fenerbahçe ile oynuyorsunuz, çok önemli bir müsabakaya çıkıyorsunuz ve 1-0 geriye düşüyorsunuz. Biz de geriye düştüğümüzde yine devam ettik ve geçiş oyunlarımızla golü de bulduk. Pozisyonlarımız da vardı. Özellikle ilk devrede, genel anlamda 70 dakika çok çok iyi bir Yeni Malatyaspor vardı. Sonrasında hamlelerle birlikte Fenerbahçe'nin üstünlüğü, Fenerbahçe'nin pozisyonları vardı. Arkadaşlarımız çok mücadele verdi, ancak bizim de hamle şansımız biraz daha farklı olmuş olsa oyuna daha ortak olabilirdik diye düşünüyorum. Burada belki biz de bazı fırsatları yakalayabilirdik. Ancak şunu söyleyelim tabi istatistiklere hiç bakmayalım Fenerbahçe üstün doğru. Ama bizim açımızdan çok çok önemli bir puan. Bunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İrfan Buz: Bir puan bizim açımızdan çok çok önemli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Burak Deniz Demet Akalın Murat Yıldırım
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Şenol Güneş Ümit Öztürk Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İrfan Buz: Bir puan bizim açımızdan çok çok önemli - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 22:40:14. #1.15#
title