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İrfan Buz: Bir hedefimiz var

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Bir hedefimiz var ve oraya gitmek istiyoruz.

İrfan Buz: Bir hedefimiz var
02.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:51

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Bir hedefimiz var ve oraya gitmek istiyoruz. Karşımızda genç bir takım var. Bursaspor'un her zaman hedefi 3 puandır, tamamen bu maça odaklandık" dedi.

TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Altınordu'yu konuk edecek olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam eden çalışmalar öncesinde teknik direktör İrfan Buz, Altınordu maçına yönelik açıklamalarda bulundu.Giresunspor deplasmanının çok önemli olduğunu ve maçın kolay geçmediğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "İstediğimizi aldık. Bursaspor olarak özgüvenli bir şekilde, tempoyu yüksek tutarak kazanmak istemiştik. Bursaspor'un her zaman hedefi 3 puandır, bunu her zaman söylüyoruz. Sevindik ancak sevincimizi orada bıraktık. Şimdi tamamen Altınordu maçına odaklandık" dedi.Ligin kalan 3 haftasına ilişkin konuşan Buz, "Futbolculara da aynısını söylüyorum; bu eylemin içerisinde sadece sizin değiştirebileceğiniz olayları değiştirebilirsiniz. Başka yerlere bakarak, şu şöyle oldu, bu böyle oldu değil de sizin değiştirebileceğiniz eylemi yapmak durumundasınız. Tamamen odaklanmalısınız, diğer negatif olayları, farklı parametreleri elemine etmek durumundayız. Bir hedefimiz var ve oraya gitmek istiyoruz. Tamamen bizim hedefimiz Altınordu maçı. Futbolcularımızı bu şekilde hazırlıyoruz, inşallah istediğimiz 3 puanı alacağız. Çalışarak, inançla doldurarak bunları gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Giresunspor maçında biraz daha geride oynayabileceklerini ancak bunu tercih etmediklerini dile getiren Buz, "İlk devre yakaladığımız pozisyonlarımız var. Evet eksiklerimiz de var çalışmamız gerekiyor, idmanlarda bunu yapmaya çabalıyoruz, takımın boyunu kısaltmaya çalışıyoruz. Karşımızda genç bir takım var. Ne olursa olsun bizim yaptığımız önemli çünkü biz Bursaspor'uz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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