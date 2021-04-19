İrfan Aybirdi kimdir? İrfan Aybirdi ailesini buldu mu?
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İrfan Aybirdi kimdir? İrfan Aybirdi ailesini buldu mu?

İrfan Aybirdi kimdir? İrfan Aybirdi ailesini buldu mu?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Müge Anlı'da İrfan Aybirdi'nin ailesi bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak İrfan Aybirdi konusu ele alınıyor.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

İRFAN AYBİRDİ KİMDİR?

İrfan Aybirdi, 1991 yılında Adana'da dünyaya geldi. Sarıyer'de yaşayan İrfan Aybirdi, dekorasyon işiyle uğraşıyor. Annesinin adının Ayşe olduğunu öğrenen Aybirdi, babasının adının da Cengiz olduğunu belirtiyor. 14 yaşında evlatlık olduğunu öğrendi.

Annesi 4 aylıkken İrfan Aybirdi'yi bakması için bir aileye verdi. İlk zamanlarda bakan aileye ücret de veren anne birden ortadan kayboldu. Bakıcı aile böylece İrfan Aybirdi'yi evlat edindi.

Annesinin ismi Ayşe olduğu iddia edilen İrfan Aybirdi, eline geçen fotoğrafı da canlı yayında paylaştı.

İrfan Aybirdi kimdir? İrfan Aybirdi ailesini buldu mu?
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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