İrfan Aktan kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

İRFAN AKTAN KİMDİR?

İrfan Aktan, yazar, gazeteci. İrfan Aktan 1981 yılında Hakkâri ilinin Yüksekova ilçesine bağlı Karlı köyünde dünyaya geldi. İletişim Yayınları'dan çıkan "Nazê/Bir Göçüş Öyküsü" ile Dipnot Yayınları'dan çıkan "Zehir ve Panzehir: Kürt Sorunu" isimli kitapların yazarı. Birgün gazetesinde editörlük yaptı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı'nda yüksek lisans okudu. Çok sayıda süreli yayın yanında çeşitli kitaplarda da makale ve söyleşilerine yer verildi. Nokta, Newsweek Türkiye ve Yeni Aktüel gibi dergilerde çalıştı. Bir süre İMC TV'nin Ankara Temsilciliği'ni yürüttü.

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