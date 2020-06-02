HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

IRENA: Yenilenebilir enerji en ucuz kömürlüden de düşük maliyetli

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (International Renewable Energy Agency - IRENA) verilerine göre, yenilenebilir enerjinin kuruluş maliyeti, en yeni teknolojiyle kurulan kömür ve benzeri fosil yakıt bazlı elektrik üretim santrallerinden çok daha düşük düzeylerde kalıyor.

IRENA: Yenilenebilir enerji en ucuz kömürlüden de düşük maliyetli
02.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:37

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (International Renewable Energy Agency - IRENA) verilerine göre, yenilenebilir enerjinin kuruluş maliyeti, en yeni teknolojiyle kurulan kömür ve benzeri fosil yakıt bazlı elektrik üretim santrallerinden çok daha düşük düzeylerde kalıyor.

IRENA'nın Salı günü açıklanan "Yenilenebilir Enerji Üretim Maliyetleri - 2019" raporuna göre, 2019 yılında kurulan yenilenebilir enerji santrallerinin yarıdan fazlasının maliyetleri, en düşük maliyetli fosil yakıt santrallerinin maliyetlerinden de düşük maliyetlerle kurulabildi.

Rapora göre, ortalama olarak, yeni bir güneş santralı ya da karada kurulacak bir rüzgar santralının maliyeti, en ucuz düzeyde üretim yapan bir kömür santralının işletme maliyetinin de altında kalıyor.

Rapora göre, yeni yapılan ihalelerde oluşan maliyetlerin karşılaştırmalarında da, yenilenebilir enerji santralı ile fosil yakıtlı enerji santralleri arasındaki maliyet uçurumu giderek derinleşiyor.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

7 kuruş birden düşen dolar 6,74'den işlem görüyor Ekonomi
7 kuruş birden düşen dolar 6,74'den işlem görüyor
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak Ekonomi
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Ekonomi
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak Ekonomi
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti Ekonomi
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu Ekonomi
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Hasan Polatkan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Uğur İrem Derici Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Caner Erkin Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: IRENA: Yenilenebilir enerji en ucuz kömürlüden de düşük maliyetli - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 14:40:56. #1.14#
title