IRENA: Yenilenebilir enerji en ucuz kömürlüden de düşük maliyetli Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (International Renewable Energy Agency - IRENA) verilerine göre, yenilenebilir enerjinin kuruluş maliyeti, en yeni teknolojiyle kurulan kömür ve benzeri fosil yakıt bazlı elektrik üretim santrallerinden çok daha düşük düzeylerde kalıyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (International Renewable Energy Agency - IRENA) verilerine göre, yenilenebilir enerjinin kuruluş maliyeti, en yeni teknolojiyle kurulan kömür ve benzeri fosil yakıt bazlı elektrik üretim santrallerinden çok daha düşük düzeylerde kalıyor.

IRENA'nın Salı günü açıklanan "Yenilenebilir Enerji Üretim Maliyetleri - 2019" raporuna göre, 2019 yılında kurulan yenilenebilir enerji santrallerinin yarıdan fazlasının maliyetleri, en düşük maliyetli fosil yakıt santrallerinin maliyetlerinden de düşük maliyetlerle kurulabildi.

Rapora göre, ortalama olarak, yeni bir güneş santralı ya da karada kurulacak bir rüzgar santralının maliyeti, en ucuz düzeyde üretim yapan bir kömür santralının işletme maliyetinin de altında kalıyor.

Rapora göre, yeni yapılan ihalelerde oluşan maliyetlerin karşılaştırmalarında da, yenilenebilir enerji santralı ile fosil yakıtlı enerji santralleri arasındaki maliyet uçurumu giderek derinleşiyor.

Kaynak: DHA