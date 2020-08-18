İrem Zirve 'de…
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İrem Zirve 'de…

Pop müziğin şarkılarıyla olduğu kadar kişiliğiyle de büyük beğeni toplayan yeni nesil starı İrem Derici 2018 yılında çıkardığı 'Sabıka Kaydı' adlı albümünden "Yazsın Bana" şarkısını klipsiz bir şekilde YouTube 'da 11 milyon dinlenmişti.

İrem Zirve 'de…
18.08.2020 09:11 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:25

İrem Derici 'nin sözü Sinan Akçil'e bestesi Zulfi Badalov'a ait olan Murat Joker tarafından çekilen yeni klibi "Yazsın Bana" , YouTube Music Charts verilerine göre "Trendin 20" listesinde son dönemlerde çıkan tüm Türkçe Pop şarkıları geride bırakarak kısa sürede 4. Sıraya yükseldi.

İrem Derici ve yeni klibi "Yazsın Bana" Trendler Listesi'nde yer almaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

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